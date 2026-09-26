Acumulación de gas provoca una explosión

En las últimas horas de la noche del jueves, una persona del sexo femenino sobrevivió a una explosión originada de una acumulación de gas dentro de su vivienda, incidente que movilizó al Sistema de Protección Civil (PC) Municipal.

El estallido ocurrió sobre la 6.ª calle Sur, entre 3.ª y 4.ª avenida Oriente, en el barrio San Agustín.

Fuga causa siniestro

El incidente sucedió cuando doña Altagracia “N” (80 años), que se encontraba sola en la vivienda, pretendió usar la estufa sin percatarse que el cilindro tenía una fuga y de que se había acumulado una nube de gas al interior.

El punto de ignición se dio al momento en que se encendió un cerillo que provocó una deflagración. La explosión tiró a la adulta mayor, al tiempo de derribar también las puertas y ventanas del domicilio que quedaron tiradas a mitad de la calle.

El hecho alarmó a los vecinos, por lo que algunos llamaron al número de emergencias 911 para solicitar ayuda de los bomberos; otros grabaron y transmitieron en vivo el siniestro; sin embargo, un motorrepartidor que pasaba por el sitio y al ver que nadie la ayudaba decidió entrar a la casa.

Entre el fuego y el intenso humo, el joven preguntó si alguien necesitaba ayuda, por lo cual logró escuchar los gritos de auxilio de doña Altagracia y logró sacarla a la calle, salvándola de una muerte inminente.

Paramédicos y personal del Sistema de Protección Civil Municipal se presentaron en minutos para atender la emergencia, realizaron labores para sofocar y enfriar un cilindro de gas que presentaba fuego en la válvula de paso.

La fémina resultó con quemaduras y tuvo que ser trasladada al hospital general María Ignacia Gandulfo, para recibir atención médica. La zona fue acordonada y policías municipales cerraron la calle al tráfico vehicular para salvaguardar a la población.

Otro incendio

En la tarde del viernes, bomberos de PC Municipal atendieron el incendio de un domicilio en el fraccionamiento Joyas del Pedregal, en donde no se reportaron lesionados y solo hubo daños materiales.