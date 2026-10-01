Acusan a taxista de robarse un teléfono

Un taxista fue acusado de “robarse” un teléfono celular por pasajeros que olvidaron el objeto minutos antes de descender de la unidad, incidente que movilizó a agentes de Vialidad y Tránsito Municipal, Policía Municipal. Por esta situación se mantuvo bloqueada una avenida del centro histórico de Comitán.

Fue alrededor del mediodía que ocurrió el incidente sobre la 1a. Poniente, entre calle Central y 1a. Sur.

Olvidan móvil en taxi

El incidente se registró debido a que pasajeros que solicitaron un servicio al taxi 0722 del sitio Xinball, descendieron metros antes pero olvidaron un celular, por lo que solicitaron apoyo de un agente de Vialidad y Tránsito Municipal que brinda apoyo en el primer cuadro de la ciudad.

El reporte provocó que el taxista fuera localizado de inmediato y ante la acusación de las personas de pretender quedarse con el teléfono, los agentes realizaron una inspección en el vehículo y a su persona, sin encontrar el aparato.

Tras minutos de mantener una discusión en el lugar y provocar caos vial tras el bloqueo de la avenida, los agentes policiacos no encontraron evidencias del “robo” y dejaron ir al taxista, lo que generó el malestar de los denunciantes. El incidente movilizó a una docena de taxistas en apoyo de su compañero.