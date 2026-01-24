Adolescente fallece al sufrir descarga eléctrica

Un joven de 16 años de edad perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica con unos cables de media tensión, cuando realizaba labores de albañilería en la colonia El Recuerdo, localizada en la demarcación del municipio de Chiapa de Corzo, esto durante la mañana del viernes.

El hecho fue registrado alrededor de las 09:45 horas sobre la calle Higo y esquina con la avenida Ángel Albino Corzo de la referida colonia.

Electrocutado

Elementos policiacos municipales y paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal de la localidad se presentaron en la escena para tomar conocimiento, así como para brindar la ayuda necesaria.

Ahí, les dieron a conocer que una persona del sexo masculino se encontraba realizando trabajos de albañilería en compañía de su padre, sin embargo, al subir al techo de la vivienda en construcción quiso acomodar un castillo, pero lamentablemente este tocó los cables de media tensión que estaban cerca.

Los desgarradores gritos alertaron a sus compañeros, quienes corrieron a verlo; otros, de inmediato solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia a través del número 9-1-1.

Corroboran muerte

Personal de Protección Civil (PC) Municipal se constituyó al lugar de los hechos y después de brindarle la atención prehospitalaria se confirmó el deceso.

Cabe destacar que en esta zona la población se rige por el método de usos y costumbres, por ello el cuerpo fue trasladado directo a los servicios funerarios y no al Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.