Adolescente motorista muere al ser atropellado

Un adolescente del sexo masculino perdió la vida luego de que la motocicleta en la que se desplazaba fue embestida por un vehículo en el barrio Olímpico, ubicado en el municipio de Mapastepec, durante la mañana del miércoles.

Traumatismo mortal

Los vecinos de la 4.ª avenida Norte y 7.ª calle Poniente, frente a una farmacia, pidieron el apoyo a los servicios de emergencia, ya que en el lugar quedó tirado sobre la cinta asfáltica un joven de 16 años, quien fue identificado pero se omite su nombre por ser menor de edad.

A pocos metros del cuerpo fue localizada la unidad que manejaba. Se dijo que el conductor no portaba ningún equipo de seguridad, ni siquiera el casco de protección, por lo que al caer sobre el pavimento se golpeó fuertemente y sufrió traumatismo craneoencefálico severo.

Al acudir paramédicos de Protección Civil para brindarle los primeros auxilios determinaron que ya no contaba con signos vitales y, por ello, dieron parte a las autoridades policiacas y ministeriales que iniciaron con las investigaciones necesarias.

Semefo

No se determinó las características del vehículo con el que se estampó y las autoridades no han reportado personas detenidas por este motivo.

Sin embargo, la zona fue acordonada por elementos policiacos mientras se procedía por parte de los Servicios Periciales al levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la necropsia de ley.

Por estos hechos fue iniciada la carpeta de investigación que permitirá establecer la forma en la que ocurrió el percance y el deslinde de las responsabilidades. Extraoficialmente se dijo que al parecer el motociclista transitaba a exceso de velocidad y al llegar al cruce lo impactaron.