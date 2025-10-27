Adolescente muere en fatal encontronazo

Una tragedia familiar se registró sobre la carretera Pijijiapan-Tonalá, donde una adolescente de 14 años perdió la vida y tres personas resultaron lesionadas luego de que un vehículo particular se estampara de manera violenta contra una unidad perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El accidente ocurrió alrededor de las 03:10 horas del domingo en el municipio tonalteco, cuando un hombre que viajaba junto a sus tres hijos regresaba de una fiesta celebrada en Puerto Arista, a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta de color blanco.

Iba ebrio

De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor —en presunto estado de ebriedad— se habría quedado dormido al volante, perdiendo el control de la unidad y esto hizo que chocara de frente contra un vehículo de Rayos X del LXI Batallón de Infantería, ubicado en un retén carretero.

El impacto fue devastador. En el lugar falleció la menor de edad, mientras que sus dos hermanos resultaron con lesiones graves. Paramédicos y elementos de emergencia acudieron con rapidez al sitio y trasladaron a los sobrevivientes al hospital Juan C. Corzo de Tonalá, para recibir atención médica especializada.

El conductor, quien se encontraba bajo los influjos del alcohol, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades.

Levantamiento

Momentos después, personal de la Dirección de los Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo de la adolescente, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos correspondientes. Finalmente, el vehículo involucrado fue remolcado a un corralón en turno mientras continúan las investigaciones sobre este fatal accidente que ha conmocionado a la región Costa.