Adolescente se ahoga en río Turil

Durante la tarde del sábado, una tragedia se dio a la altura de la colonia Galecio Narcía, en el municipio de Chiapa de Corzo, en donde un adolescente de 17 años perdió la vida al ahogarse en las aguas del río Turil.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho fue notificado alrededor de las 14:25 horas, lo que generó la movilización de elementos policiacos y personal de Protección Civil Municipal hacia la zona.

Se lo llevó la corriente

En el lugar se informó que el joven, con domicilio en la colonia Distrito Federal, se encontraba nadando en el afluente; sin embargo, de manera repentina desapareció bajo el agua, presuntamente debido a la fuerza de la corriente y la profundidad.

Su padre, identificado como Ariosto “N”, al percatarse de la situación ingresó al río y logró sacarlo, llevándolo hasta la orilla, donde solicitó ayuda de inmediato.

Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes le brindaron atención prehospitalaria e intentaron reanimarlo; no obstante, tras la valoración confirmaron que el menor de edad ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por las autoridades, mientras que elementos de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias necesarias.

Posteriormente, se llevó a cabo el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia de ley.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al ingresar a ríos y cuerpos de agua, especialmente en zonas donde la profundidad y las corrientes representan un riesgo.