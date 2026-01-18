Adulta mayor se fractura al resbalar en su casa

El día de ayer en la ciudad de Comitán, luego del mediodía, una persona del sexo femenino de 65 años de edad se lesionó al resbalar dentro de su domicilio, lo que movilizó a paramédicos de Protección Civil Municipal para atender el incidente y hospitalizarla de urgencia.

Lo anterior fue en una vivienda que está localizada en la avenida Venustiano Carranza, en la colonia Valle Balún Canán, alrededor de las 13:50 horas.

Cayó y se golpeó

El percance ocurrió cuando la adulta mayor por accidente resbaló en unas gradas de su vivienda y cayó, golpeándose fuertemente; por ello, resultó con una lesión en la pierna derecha, por lo cual sus familiares pidieron el apoyo del número de emergencias 911.

Primeros auxilios

Rápidamente después de recibir el reporte, al lugar de los hechos se presentaron los paramédicos de Protección Civil Municipal para brindar los primeros auxilios a la lesionada.

Tras valorarla determinaron que tenía una probable fractura en la pierna derecha, así que fue necesario trasladarla de inmediato al hospital regional para su atención médica especializada y toma de placas.