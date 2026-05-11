Adulta mayor sufre descarga eléctrica

Una adulta mayor fue trasladada al hospital regional del municipio de Comitán al sufrir una descarga eléctrica luego de haber tocado por descuido los cables de alta tensión desde un balcón; por ello, personal de Protección Civil Municipal se presentaron al lugar de los hechos.

Fue alrededor de las 18:00 horas que ocurrió el incidente sobre la prolongación de la 8.ª avenida en el barrio Cerrito Concepción, al sur oriente de la ciudad.

El incidente ocurrió cuando doña Cecilia “N” (67 años) salió al balcón de su vivienda y en un descuido tocó lo cables de alta tensión que le provocaron una descarga eléctrica.

De inmediato sus familiares le brindaron ayuda y solicitaron apoyo al número de emergencias 911, lo que movilizó a una ambulancia de Protección Civil Municipal.

Después de ser valorada e inmovilizada en una camilla rígida por los especialistas en urgencias médicas, la fémina fue trasladada al hospital regional María Ignacia Gandulfo para que recibiera atención médica especializada ante las graves quemaduras que tenía.