Adulto mayor derrapa y cae de su moto

Durante las últimas horas de la noche del viernes, un motociclista quedó malherido luego de verse involucrado en un percance de tránsito ocurrido sobre la avenida Central a la altura de una sucursal de Telmex, en el municipio de Venustiano Carranza.

El accidente movilizó a los cuerpos de emergencia de Protección Civil, quienes acudieron al sitio al recibir el reporte y brindaron atención prehospitalaria al afectado.

Se trataba de una persona del sexo masculino, mayor de edad, que tenía diversas lesiones al golpearse fuertemente contra el pavimento tras haber salido “volando” de su motocicleta.

Hospitalizado

Paramédicos lograron estabilizar al motociclista en el lugar y posteriormente lo trasladaron a una clínica privada, donde continúa recibiendo atención médica especializada. Hasta el momento, no se ha dado a conocer el estado actual de salud del lesionado.

Sobre las causas del accidente, autoridades indicaron que aún no han sido determinadas, por lo que se mantienen las investigaciones correspondientes para esclarecer la mecánica de los hechos, sin embargo, extraoficialmente se dijo que perdió el control de la unidad.

Elementos de seguridad también acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y recabar información que permita deslindar responsabilidades en las próximas horas.