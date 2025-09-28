Adulto mayor estaba muerto en terreno baldío

En la colonia Julio César Ruiz Ferro, ubicada en el municipio de Chiapa de Corzo, se realizó el macabro hallazgo del cuerpo sin vida de un adulto mayor en un terreno baldío.

De acuerdo con el reporte recibido en los números de emergencia, vecinos de la zona fueron quienes dieron aviso a las autoridades al observar la presencia de una persona tendida en el suelo.

Al llegar al lugar, los elementos policiacos confirmaron que se trataba de un hombre de aproximadamente 60 años de edad, quien yacía bocabajo y no presentaba signos vitales.

El cadáver mostraba contusiones visibles, lo que generó incertidumbre entre los colonos respecto a las circunstancias en que perdió la vida.

El área fue acordonada de inmediato para preservar la escena, debido a que no había familiares ni personas que pudieran identificar al hoy occiso en el lugar de los hechos, por lo que hasta el momento permanece en calidad de desconocido.

Minutos después se solicitó la intervención de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las primeras diligencias.