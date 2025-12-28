Adulto mayor lesionado luego de ser atropellado

Ayer se registró un accidente vial en el que un adulto mayor resultó con diversas lesiones, esto luego de ser atropellado en el cruce de la 18.ª calle Oriente y 17.ª avenida Sur, en la colonia 16 de Septiembre, al sur-oriente del municipio de Tapachula.

El percance generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y autoridades de vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, un peatón de nombre David “N” (72 años) intentaba cruzar la calle a la altura de una sucursal de Farmacias Guadalajara cuando fue impactado por una unidad que circulaba por la zona.

Presuntamente, el adulto mayor no se percató de la proximidad del vehículo, lo que derivó en el percance.

Policontundido

Tras el impacto, el hombre quedó tendido sobre la cinta asfáltica, por lo que vecinos del sector al percatarse de la situación solicitaron de inmediato el apoyo al número de emergencias 911.

Minutos después, al sitio arribaron paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), quienes le brindaron los primeros auxilios y realizaron la valoración inicial.

Los socorristas informaron que el transeúnte presentaba una herida en la región del cráneo, así como dolores intensos en la columna vertebral y en ambas piernas, así que fue llevado de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada y descartar lesiones de mayor gravedad.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje necesario.

Asimismo, pidieron tanto a peatones como a automovilistas a extremar precauciones, respetar los señalamientos viales y reducir la velocidad en zonas con alta afluencia, a fin de prevenir incidentes de este tipo.