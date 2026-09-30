Adulto mayor muere dentro de su domicilio

Sin vida al interior de su domicilio ubicado en la colonia Agripino Gutiérrez, en la capital chiapaneca, fue localizado un adulto mayor durante la tarde del martes.

El reporte de emergencia se recibió alrededor de las 13:10 horas, luego de que familiares encontraran al sujeto tendido sobre su cama y solicitaran ayuda al percatarse de que aparentemente había dejado de respirar.

Presunta causa

El inmueble se localiza sobre la avenida Juan Sabines Gutiérrez, entre las calles Julio César García Cáceres y 17 de Enero, hasta donde se movilizaron elementos de corporaciones policiacas municipales y estatales para verificar lo ocurrido.

Poco después arribó una cuadrilla de socorristas que ingresó al domicilio para brindar atención prehospitalaria al adulto mayor; sin embargo, tras llevar a cabo la valoración correspondiente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, los paramédicos señalaron que el fallecimiento podría estar relacionado con causas naturales, aunque serían las autoridades competentes las encargadas de determinar oficialmente las circunstancias del deceso.

Servicios Periciales

Como parte del protocolo, el lugar fue acordonado mientras se solicitaba la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, encargado de las diligencias.

Tras las actuaciones iniciales, los familiares pidieron que el cadáver no fuera trasladado al Servicio Médico Forense, con el propósito de realizar los servicios funerarios de inmediato y posteriormente darle sepultura.