Adulto mayor pierde el control de su vehículo

Daños materiales y una persona lesionada fue lo que dejó como saldo preliminar un accidente de tránsito sucedido durante la noche del domingo en el municipio de Chilón, en plena temporada de intensas precipitaciones.

Los hechos se registraron sobre el tramo carretero federal Palenque-Ocosingo, a la altura de la localidad Piquintel, perteneciente a la demarcación chilonense.

Ahí las condiciones climatológicas —particularmente una fuerte lluvia acompañada de niebla y pavimento resbaladizo— habrían contribuido a que el conductor perdiera el control del volante.

El protagonista del percance fue Juan “N” (67 años), quien manejaba un automóvil Nissan Versa de color blanco, con placas de circulación DPX-533-G del estado de Chiapas.

De acuerdo con versiones preliminares, mientras transitaba por la zona el conductor se salió repentinamente de la cinta asfáltica y se precipitó hacia el fondo de un barranco de casi 30 metros de profundidad.

Tras el fuerte impacto, el adulto mayor resultó con golpes contusos y posibles fracturas en distintas partes del cuerpo.

A pesar de los golpes logró permanecer consciente, aunque se encontraba asustado.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal de Chilón y de la Guardia Estatal Preventiva, quienes resguardaron el área para evitar otro percance. Asimismo, personal de Protección Civil brindó los primeros auxilios al lesionado y procedió a estabilizarlo para su posterior valoración médica.

Debido a lo remoto y complicado del terreno donde cayó la unidad, se informó que sería hasta el lunes por la mañana cuando se harían las maniobras de rescate y extracción del vehículo siniestrado con apoyo de una grúa.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al conducir bajo lluvia, ya que el asfalto mojado y la poca visibilidad pueden provocar accidentes como el registrado.