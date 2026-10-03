Adulto mayor queda herido al dar mal paso

Durante las últimas horas de la noche del jueves, un adulto mayor resultó lesionado después de sufrir una caída cuando caminaba por calles de la zona centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El incidente fue reportado en el cruce de la 2.ª Sur y 7.ª Poniente, donde elementos de seguridad acudieron después de recibir el aviso de una persona herida sobre la vía pública.

Perdió el equilibrio

De acuerdo con los primeros datos, el hombre habría dado un mal paso mientras caminaba, situación que provocó que perdiera el equilibrio y cayera directamente contra la acera peatonal.

Por ello, su cabeza golpeó contra el filo de la banqueta, ocasionándole una herida considerable en la frente. Debido a la cantidad de sangre que presentaba, los agentes solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Emergencias de Chiapas (Erech), quienes realizaron una valoración inicial al adulto mayor y le proporcionaron los primeros auxilios en el sitio.

Tras revisar el golpe, los socorristas determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital para que recibiera atención médica especializada y se le aplicara la sutura necesaria.

El accidente generó expectación entre las personas que se encontraban en los alrededores, mientras elementos policiacos permanecieron en la zona para resguardar al lesionado y facilitar las labores de los paramédicos.

Hasta el momento no se dieron a conocer mayores detalles sobre la identidad del adulto mayor, ni sobre su estado de salud posterior al traslado. El hecho fue atendido como un incidente fortuito, sin que se reportara la intervención de otro vehículo o persona.