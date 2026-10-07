Adulto mayor sufre tres infartos y muere

Tres infartos sufrió un adulto mayor del sexo masculino, de 66 años de edad, quien finalmente perdió la vida en una vivienda ubicada en las inmediaciones del parque Bicentenario, en la capital chiapaneca.

Transcurrían las 20:10 horas sobre la 2.ª Sur, entre 12.ª y 13.ª Poniente, cuando las corporaciones policiacas y de socorro recibieron un reporte al número de emergencias 911, en donde mencionaban el hallazgo de una persona aparentemente inconsciente.

No pudieron reanimarlo

De acuerdo con las primeras indagaciones, la esposa del adulto mayor habría acudido al lugar de los hechos debido a que no se había podido comunicar con él vía telefónica. Al arribar lo encontró tirado, así que rápidamente notificó a las autoridades.

Pronto se movilizaron distintas corporaciones policiacas para confirmar el reporte y solicitar el apoyo de las unidades de emergencia.

De manera preliminar se indicó que el hombre no presentaba signos visibles de violencia y que la posible causa del fallecimiento habrían sido tres infartos.

Por ello, más tarde se presentó una cuadrilla de paramédicos que le brindó los primeros auxilios. Tras la reanimación cardiopulmonar (RCP) se informó que lamentablemente ya no era posible salvarlo.

Personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), para la autopsia de ley.