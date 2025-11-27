Ady Cifuentes lucha contra la leucemia

Ady Cifuentes Ramírez, de 19 años de edad, lleva más de 16 días internada en el Hospital General de Zona No. 2, conocido como “5 de Mayo” a causa de una recaída provocada por la leucemia linfoblástica aguda, enfermedad que padece desde que tenía 10 años.

Su madre, María Cristina Ramírez Hernández, relató la difícil situación que tiene que vivir día con día para tratar la enfermedad de su hija, pues desde que Ady fue diagnosticada ha sufrido dos recaídas fuertes. “A los 15 años tuvo una recaída y ahora a sus 19 año tuvo una nueva y se encuentra bastante delicada de salud”, reveló la madre.

Solicitan sangre y plaquetas

Ady requiere de una transfusión diaria de sangre y plaquetas, por lo que Cristina Ramírez solicitó el apoyo de donadores para poder continuar con los tratamientos de su hija, quien hasta el momento no le han podido estabilizar su estado de salud. Debido a esta necesidad, la familia ha tenido que recurrir a pagar por donadores, pero la situación se ha complicado debido a que diariamente tienen que pagar entre 500 y 700 pesos por persona donante y los recursos cada vez son menos.

La desesperación aumenta con los días, aseguró Cristina Ramírez, quien explicó que están a la espera de la llegada de un medicamento que contribuirá al tratamiento de la enfermedad “mientras no se ataque esa enfermedad sigue avanzando”. “Mi hija estuvo internada del 30 de septiembre al 30 de octubre, le dieron descanso 10 días para después iniciar su tratamiento pero resulta que el medicamento no llega”, reveló.

La familia originaria de Arriaga ha tenido que organizar rifas para poder solventar los gastos médicos, agradeció a quienes se han acercado a apoyarlos y solicitó ayuda para quienes puedan colaborar con la donación de sangre y plaquetas.

CONTACTO

Si tú deseas ayudar a Ady donando sangre comunícate al siguiente teléfono celular:

966 123 6785