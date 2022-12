Hallan cadáver putrefacto en predio de ranchería

El cuerpo de una persona en avanzado estado de putrefacción, fue encontrado en la ranchería Corozal, Los Laureles, en el municipio de Acapetahua.

El reporte de los lugareños fue porque hallaron el cadáver entre la maleza de una palma de aceite.

Presuntamente fue asesinado, sin embargo, será el médico legista quien determine la causa de muerte.

Al entrevistar a los habitantes de la zona, dijeron que no lo conocían y que no era de este lugar, además no hay un reporte por persona extraviada.

Personal de Servicios Periciales levantaron el cuerpo, y la Fiscalía inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio.