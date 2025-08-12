Agentes acuden a una detención y los agreden

Un elemento de la Fiscalía General del Estado (FGE) y un agresor resultaron heridos luego de un ataque en la colonia Loma Bonita Terán, ubicada en la capital Tuxtla Gutiérrez.

El hecho fue registrado alrededor de las 13:10 horas del lunes, cuando agentes policiacos municipales y estatales se movilizaron al callejón Paraíso de la referida colonia, luego de que reportaran disparos en la zona.

Al arribar pidieron el apoyo de las unidades de emergencia. Media hora después se constituyeron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que le brindaron los servicios prehospitalarios a un elemento de la FGE y a un civil, supuesto agresor.

El agente presentaba una amputación en tres de los dedos de la mano derecha y al parecer un disparo en el rostro; mientras que el civil tenía dos lesiones en el abdomen por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con datos recabados, los uniformados se habían presentado para una diligencia y posteriormente con una orden de detención, sin embargo, al arribar presuntamente fueron atacados.

El oficial inicialmente fue recibido y agredido por una mujer que portaba un machete. Al meter una de las manos para defenderse fue lacerado, perdiendo tres de sus dedos.

Acto seguido, el familiar de la agresora le disparó en el rostro cayendo en el camino de terracería. Los demás uniformados respondieron a balazos e hirieron al sujeto.

Los dos fueron trasladados en estado grave a un hospital para recibir asistencia médica especializada. En tanto, el domicilio fue asegurado para que personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado lleve a cabo las pesquisas correspondientes.

Trascendió que las fuerzas del orden se presentaron al domicilio para realizar una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino por el delito de robo con violencia.