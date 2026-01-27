Agentes retiran varias cámaras

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Municipal, llevaron a cabo un operativo para el desmantelamiento de cámaras de videovigilancia irregulares.

Las denominadas cámaras “parásitas” estaban instaladas ilegalmente en dos puntos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Las cámaras fueron ubicadas en la carretera Raymundo Enríquez, en la esquina que conforman las calles Río Suchiate y Río Usumacinta, de la colonia 24 de Junio.

Estas fueron puestas a disposición de la representación social para que inicie una investigación por la posible comisión del delito cometido en contra de personas servidoras públicas, conocido como “halconeo”.

Asimismo, fueron identificadas dos cámaras instaladas en un par de inmuebles sobre la calzada Emiliano Zapata de la colonia Terán, por lo que después de una indagación se contactó con los propietarios para que las retiraran de manera voluntaria.