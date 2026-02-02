Agresión familiar: mujer sufre quemaduras

Un grave caso de violencia familiar se registró en el ejido Nueva Jerusalén, en el municipio de Ocosingo donde una persona del sexo femenino, de la tercera edad, fue brutalmente agredida por su propio hijo, quien presuntamente le arrojó agua hirviendo, provocándole graves lesiones.

La víctima fue identificada como Anita “N” (65 años).

Violencia

De acuerdo con los primeros testimonios recabados, el presunto agresor es su hijo, un joven que —según familiares y vecinos— se encuentra en situación de calle y sería consumidor de sustancias nocivas.

Tras cometer la agresión, el individuo se dio a la fuga dejando a la mujer gravemente herida.

Ante la emergencia, habitantes de la comunidad solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio. Paramédicos de Protección Civil arribaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y, debido a la gravedad de las quemaduras, la trasladaron de inmediato al Hospital Básico Comunitario de Ocosingo, donde permanece internada bajo observación médica.

Buscan justicia

Las autoridades fueron notificadas de los hechos y se espera que se inicien las investigaciones correspondientes para ubicar y detener al presunto responsable. El caso ha generado indignación y consternación entre los vecinos, quienes exigieron justicia y mayor atención a los casos de violencia intrafamiliar, especialmente cuando las víctimas son personas adultas mayores.