Al calor de las copas acuchilla a su novio

Una convivencia marcada por el consumo de bebidas embriagantes terminó en un violento episodio la tarde del lunes en el barrio Colón, en la capital chiapaneca, donde un hombre resultó herido de gravedad tras ser atacado según refieren por su pareja sentimental con un arma blanca.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:20 horas sobre la 4.ª Oriente y 8.ª Norte, punto al que acudieron corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia luego de recibir el reporte.

Violenta riña

Según versiones recabadas en el lugar, un individuo identificado como “Shiro” convivía con su novia, identificada como Lupita “N”, y un joven de 19 años llamado Bernardo “N”, mientras consumían bebidas alcohólicas.

Sin embargo, lo que parecía una reunión cotidiana derivó en una fuerte discusión entre la pareja.

Testimonios señalan que, en medio de la confrontación verbal, la fémina presuntamente tomó un cuchillo de cocina y atacó a su pareja, causándole al menos dos heridas punzocortantes a la altura del pecho.

La agresión provocó una severa hemorragia, dejando a la víctima en estado crítico dentro del inmueble.

Al percatarse de la gravedad de la situación, Bernardo salió apresuradamente a la calle para pedir ayuda a vecinos y solicitar la intervención de los servicios de emergencia. Cuando regresó, la presunta agresora ya había abandonado el lugar.

Minutos después arribó una cuadrilla de paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria al herido, lograron contener la hemorragia y después lo trasladaron de urgencia al hospital general Dr. Gilberto Gómez Maza.

Elementos policiacos desplegaron un operativo en la zona para ubicar a la presunta responsable, mientras la fiscalía inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.