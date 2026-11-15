Al colisionar combi, mujer acaba con golpes

Una mujer que viajaba como pasajera de una combi del servicio público foráneo resultó con golpes leves que no ameritaron su traslado a un hospital, tras impactar la unidad contra un vehículo particular en la esquina de la 1ª. avenida Norte y 15ª. calle Oriente, en el centro de Tapachula.

Ante el reporte del percance se movilizaron elementos del grupo Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) que acudieron al lugar, en donde atendieron a la mujer que presentaba dolor en la pierna izquierda.

Protocolo

Un familiar de la mujer permaneció con ella, en tanto se determinó que no era necesario su traslado a un centro hospitalario.

De acuerdo con el reporte, uno de los conductores no respetó la vía de preferencia y se registró el impacto, que también dejó daños materiales en ambas unidades.

Por ello, intervinieron elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva que se encargó de iniciar las investigaciones para determinar la forma en que ocurrió el percance y las responsabilidades.

Asimismo, policías municipales acudieron para controlar el tráfico vehicular al darse un congestionamiento al quedar ambos vehículos atravesados en la esquina.