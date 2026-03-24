Al colisionar riega cochito que llevaba

En el centro de Tapachula se dio un fuerte accidente al impactarse una combi del transporte público contra un vehículo de los conocidos como Tuc-Tuc, el cual terminó volcado y el cochito horneado que llevaba, tirado sobre la calle.

Cochito regado

Los hechos ocurrieron en la esquina de la 6.ª avenida Norte y 4.ª calle Poniente, cuando una Nissan Urvan de la ruta 42 que cubre Raymundo Enríquez-Centro se estrelló contra el Tuc-Tuc.

Ante el fuerte choque, este último salió proyectado hacia la banqueta y acabó volcado.

El vehículo estaba acondicionado para el reparto de cochito horneado y llevaba el producto a una entrega, el cual terminó esparcido por el lugar, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de las instituciones de seguridad municipales y estatales acudieron y tomaron conocimiento de los hechos, siendo la Guardia Estatal de Vialidad la que se encargó de realizar las pesquisas.

Los daños materiales se calcularon en varios miles de pesos, considerándose que alguno de los conductores involucrados no respetó la preferencia del programa UnoXUno.