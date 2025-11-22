Al dar vuelta en “U” lo embisten y cae inerte

Un hombre sin vida, además una motocicleta y un vehículo compacto dañado, fue el saldo del fatal accidente en la vía cuota dentro de la demarcación de Ocozocoautla. Todo parece indicar que una mala maniobra derivó en el mortal incidente.

Antes de las 13:00 horas, usuarios del tramo Ocozocoautla-Jiquipilas informaron sobre un accidente en el km+71 que involucraba a dos vehículos: un Mitsubishi tipo Lancer y una motocicleta Carabela color negro, además de una persona tendida sobre el asfalto.

Maniobra le cuesta la vida

Tras lo anterior, paramédicos de la Cruz Roja arribaron solo para confirmar el deceso de un hombre que conducía la moto, quien presuntamente fue proyectado al momento de dar una vuelta en “U” para ingresar a la vía libre, versión extraoficial que las autoridades verificarán.

Por último, se sabe que tras varios minutos los restos del motociclista fueron retirados de la vialidad para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde esperarían el arribo de familiares para el reclamo del cuerpo.