Al hospital, mujer que fue embestida por motocicleta

Con diversas lesiones quedó una persona del sexo femenino que fue atropellada por un motociclista en la zona sur de Tapachula, misma que fue auxiliada y trasladada al hospital regional para su atención especializada inmediata.

Fue sobre la 11.ª avenida Sur a la altura de la 32.ª calle Oriente, en donde Norma “N” (54 años) al intentar cruzar la vialidad fue impactada por una motocicleta que circulaba de norte a sur.

Ayuda médica

Ante el reporte del percance acudieron paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch) y de Protección Civil (PC), quienes luego de revisarla determinaron que presentaba una lesión en la pierna derecha, por lo que fue trasladada a la institución médica.

Se dijo que el conductor iba a exceso de velocidad y sin tomar precauciones, ante lo cual las autoridades iniciaron las investigaciones necesarias.

En las últimas semanas los accidentes en los que se ven involucrados motociclistas han ido en aumento, así que se realizan campañas preventivas.