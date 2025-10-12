Al huir con taxi robado causa fuerte accidente

Un sujeto que huía a bordo de un taxi robado provocó un choque múltiple sobre el libramiento Norte, a la altura de la Calzada al Sumidero en la capital Tuxtla Gutiérrez, dejando como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

Carambolazo

El número de emergencias 911 recibió el reporte de una colisión entre tres vehículos en el puente de la zona.

Al lugar, arribaron elementos de Policía Municipal, Tránsito y paramédicos, quienes confirmaron que en el percance estaban involucrados un taxi de la marca Nissan Versa, un vehículo particular Honda Accord y una SUV Chirey.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del taxi —presuntamente un sujeto que momentos antes había robado la unidad— circulaba a exceso de velocidad sobre el carril de alta, perdió el control e impactó primero contra la camioneta Chirey.

El golpe hizo que esta saliera proyectada contra el Honda Accord, que terminó girando 180 grados, mientras que el taxi acabó a un costado con severos daños en la parte frontal.

Los paramédicos valoraron a los ocupantes de los vehículos particulares, pues presentaban contusiones, aunque tras la valoración se determinó que ninguno tenía heridas graves, así que no requirieron traslado hospitalario.

Detenido

El chofer del taxi fue detenido por la Policía Municipal y puesto a disposición de las autoridades competentes, al ser identificado como el presunto responsable del robo de la unidad.

Finalmente, los tres vehículos fueron trasladados al corralón por una grúa con plataforma, donde permanecerán hasta que se deslinden responsabilidades y avancen las investigaciones del caso.