Al rebasar colisiona de frente y queda prensado

Con graves lesiones resultó un masculino luego de ser protagonista de un aparatoso accidente carretero suscitado sobre la vía Tuxtla Gutiérrez-La Angostura, a la altura de la localidad Rivera de Cupía, municipio de Chiapa de Corzo.

El percance ocurrió alrededor de las 21:00 horas, en medio de la lluvia, lo que complicó la visibilidad en la zona.

Maniobra arriesgada

Al sitio acudieron corporaciones de seguridad y emergencia, quienes localizaron dos unidades con daños severos: un automóvil particular tipo sedán color rojo y un tractocamión, los cuales colisionaron de frente.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el conductor del vehículo compacto circulaba hacia La Angostura cuando intentó rebasar, invadiendo el carril contrario.

En ese momento se produjo el impacto contra el tractocamión que se desplazaba hacia Tuxtla Gutiérrez.

Atención

Tras el choque frontal, el conductor del automóvil quedó prensado entre la estructura del vehículo, por lo que fue necesario el uso de equipo de rescate para liberarlo.

Paramédicos le brindaron atención y posteriormente lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como grave.

Elementos de seguridad acordonaron la zona para facilitar las labores de auxilio y el retiro de las unidades. Peritos realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas y deslindar responsabilidades.