Al sentirse mal al manejar, choca y muere en la calle

Un hombre perdió la vida, al sentirse mal cuando manejaba su vehículo, el cual impactó contra un automóvil estacionado y al descender del mismo, tras realizar una llamada cayó al suelo.

Los hechos ocurrieron la tarde-noche de este jueves sobre la 21ª. calle Oriente entre 3.ª y 5.ª avenida Norte de la colonia Barrio Nuevo en Tapachula.

Se dijo que los vecinos alarmados por el golpe en la unidad salieron a ver lo que había pasado y dieron aviso al 9-1-1, acudiendo paramédicos que determinaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo, identificado como Israel “N” y con domicilio en el ejido El Sacrificio del municipio de Tuxtla Chico, manejaba una camioneta Chevrolet cerrada, color blanco sobre la 21.ª calle Oriente, impactándose en forma leve contra la parte trasera de un vehículo rojo que se encontraba estacionado.

De acuerdo con los vecinos, salió de la unidad y alcanzó a realizar una llamada telefónica, para luego caer al suelo, en la vía pública.

Paramédicos del Grupo Carch y de la Cruz Roja que acudieron ante el llamado, lo revisaron e intentaron reanimarlo, pero ya había fallecido al parecer de un paro cardiaco fulminante.

Elementos de las corporaciones policiacas acudieron y acordonaron el área, mientras que personal de Servicios Periciales procedía al levantamiento de indicios y del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarían la necropsia de ley. También elementos de la Guardia Estatal de Vialidad tomaron conocimiento del choque.