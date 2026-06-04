Al ser impactados por camión viven de milagro

Padre e hijo se salvaron de milagro y solamente sufrieron lesiones, al ser impactada la motocicleta en que se desplazaban por un camión tipo pipa repartidor de gas, en la colonia Octavio Paz, de Tapachula.

Bernardo “N”, de 38 años y su hijo con el mismo nombre de 10, circulaban sobre la calle Adolfo Figueroa cuando la unidad de una empresa gasera les hizo corte de circulación y los impactó.

La motocicleta prácticamente quedó debajo del vehículo, aunque de milagro estos resultaron con tan solo lesiones menores.

Ante el reporte al 9-1-1 acudieron paramédicos del grupo de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), quienes les brindaron auxilio y tras las revisiones pertinentes los trasladaron a una clínica particular para su atención especializada.

Heridas

Se dijo que el primero presentaba dos heridas abrasivas en la región de la tibia y pie izquierdo, mientras que el menor una herida abierta en la zona del cráneo y algia en ambas piernas.

Personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva procedió a iniciar las investigaciones relacionadas con el percance para el deslinde de las responsabilidades, aunque se dijo que la aseguradora del camión se haría cargo de cubrir los daños y gastos.