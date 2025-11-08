Alarma entre locatarios; los rociaron con líquido

Dos locatarios del mercado Juan Sabines, ubicado en la zona centro de Tuxtla Gutiérrez, resultaron con crisis nerviosa luego de haber tenido contacto con una sustancia líquida que les arrojaron y que les dijeron que era un “hechizo” o “brujería”.

De acuerdo con versiones oficiales, el incidente se registró cuando un hombre arrojó el líquido hacia las comerciantes —que se encontraban haciendo sus quehaceres cotidianos—, afirmando que se trataba de un “acto de brujería” y tras esto dijo palabras altisonantes para luego retirarse.

El reporte fue proporcionado a través de los números de emergencia, en donde se informaba la presencia de personas intoxicadas dentro del mercado, lo que provocó la movilización de cuerpos de seguridad y de emergencia hacia el lugar de los hechos.

Al arribar, las autoridades localizaron a dos personas con crisis nerviosa, quienes explicaron que un sujeto se había acercado a su local, las amenazó con “hacerles brujería” y de manera posterior les arrojó una sustancia desconocida pero con un olor muy intenso, similar al cloro.

Los afectados, refirieron que tras el contacto comenzaron a sentir irritación en la piel y se desesperaron, por lo cual pidieron auxilio a los demás locatarios y a los servicios de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal se constituyeron al sitio y brindaron atención médica prehospitalaria a ambos, determinando que no tenían lesiones graves ni intoxicación, solo estaban alterados, probablemente por las “oraciones” dichas por el agresor.

Después de revisar la sustancia, las autoridades confirmaron que no se trataba de ácido de algún tipo de sustancia nociva, sino de una mezcla de cloro con agua.

Los locatarios fueron estabilizados en el lugar, mientras que los cuerpos de emergencia se retiraron tras descartar mayores riesgos.

El responsable del incidente no fue hallado, aunque las autoridades tomaron nota de lo ocurrido y recomendaron a los comerciantes mantenerse atentos ante cualquier situación similar.