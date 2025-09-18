Albañil se electrocuta en el techo de casa

Un hombre de 45 años sufrió una descarga eléctrica cuando laboraba en una vivienda en construcción en Comitán, lo que movilizó a cuerpos de emergencia para brindarle atención y trasladarlo al hospital.

Fue alrededor de las 11:00 horas que se registró el incidente sobre la 5.ª calle Norte, entre 15.ª y 16.ª avenida Poniente, en el barrio La Cueva.

Por descuido sufre descarga

El adulto, de oficio albañil, trabajaba en la azotea de una vivienda de dos plantas en construcción, cuando en un descuido tocó los cables de la red eléctrica, sufriendo una descarga que lo dejó inconsciente, lo que alarmó a sus demás compañeros que solicitaron el apoyo médico a emergencias 9-1-1.

En minutos acudieron paramédicos y bomberos del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal para brindar los primeros auxilios al lesionado y realizar los trabajos de rescate, para después trasladarlo en una ambulancia al hospital regional y recibiera la atención médica especializada.

Agentes de la Guardia Estatal Preventiva llegaron en apoyo de los paramédicos, quienes controlaron el tráfico para permitir el trabajo que realizaban para bajar al albañil, ya que la ambulancia se encontraba a mitad de la vía.