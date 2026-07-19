Alberca mortal: menor se ahoga tras un descuido

Durante la tarde del sábado, un niño de aproximadamente tres años de edad perdió la vida luego de ser encontrado flotando en una alberca situada en la colonia Maya Burocrática, en la capital chiapaneca.

El reporte fue realizado alrededor de las 16:45 horas, cuando familiares del pequeño dieron aviso a través del número de emergencias 9-1-1.

En cuestión de minutos se presentó una cuadrilla de socorristas al callejón Kaba y la esquina con Guachipilín, en la colonia mencionada, quienes le brindaron la atención médica inmediata.

Sin embargo, de forma lamentable tras la valoración se informó que el infante ya no contaba con signos vitales.

Trágico suceso

Por otro lado, los oficiales platicaron con la madre del ahora fallecido, identificada como Karlet “N” (24 años). Dijo que se encontraba junto a su hijo disfrutando de una fiesta infantil en un salón de fiestas.

En un momento de descuido, el niño desapareció y comenzó a buscarlo de forma desesperada, fue entonces que lo localizó ahogado, flotando bocabajo en la alberca.

Más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias correspondientes y posteriormente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).