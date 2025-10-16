Albert necesita de todos para combatir el cáncer

Hace ocho años Albert Cruz recibió un mal diagnóstico sobre un supuesto pólipo nasal, sin embargo, hace seis meses su vida dio un giro inesperado, ya que un tumor maligno comenzó a crecer de manera desproporcionada sobre su mejilla izquierda.

Actualmente Albert enfrenta un melanoma o cáncer de piel agresivo. El tumor crece cada vez más y con ello los dolores y preocupaciones para poder costear los gastos que implica atender esta situación.

Efectos del cáncer

Los efectos del cáncer han comenzado a resentirse cada vez más, la tensión y los dolores han incrementado en otras partes de su cuerpo, incluso llegando a los pulmones.

Como padre de familia asegura que tiene a una familia que sostener, sin embargo, por su condición no puede laborar como él desearía.

Albert no cuenta con un sueldo fijo, ni prestaciones, su último trabajo fue la venta de automóviles pero dado a su condición no pudo seguir.

Tratamientos

Pagar sus quimioterapias para reducir las complicaciones del cáncer se ha complicado, debido a que su seguro no cuenta con los medicamentos que requiere o no pueden realizarle los estudios indicados.

A pesar del complicado panorama, la familia Cruz no pierde la esperanza, aseguran que rendirse no es una opción, mantienen la fe intacta y lucharán con todo lo que esté a su alcance.

El próximo 24 de octubre Albert viajará a la Ciudad de México para realizarse unos estudios, sin embargo, no cuenta con el suficiente recurso para otros gastos, como alimentación u hospedaje, incluso necesita de algunos donadores de sangre.

Si deseas apoyar para que Albert continúe con su tratamiento, podrás hacerlo a través de los siguientes datos. Llamándolo al número de celular 961-709-74-55; o bien depositando a su cuenta bancaria en BBVA 4152-3134-8471-5432.

para

ayudar

4152-3134-8471-5432

Número de cuenta

BBVA

Banco