Alcalde vive para contarlo: sale ileso de volcadura

El alcalde de Mapastepec, Amando Espinosa Cruz, resultó milagrosamente ileso, luego que la camioneta en que se desplazaba se salió de la carretera y dio varias vueltas, quedando con las llantas hacia arriba.

Los hechos ocurrieron en el tramo carretero Pijijiapan-Mapastepec, este miércoles, a la altura del kilómetro 187, poco después del puente Agua Caliente.

Se sale de la vía

De acuerdo con el reporte, el edil se desplazaba en una camioneta Toyota Tacoma, color rojo doble cabina, manejada por él mismo, cuando perdió el control saliéndose de la cinta asfáltica.

Tras ello, acudieron elementos de las diferentes corporaciones policíacas y paramédicos de Protección Civil (PC), quienes verificaron la situación y establecieron que Espinosa Cruz resultó ileso, aunque la unidad sufrió daños materiales de muy alta consideración.

Se dijo que este retornaba de una comunidad a donde había acudido a entregar ayuda humanitaria, tras los daños que han dejado las intensas lluvias de los últimos días.

Vivió para contarla

Elementos de la Guardia Nacional (GN) División Caminos tomarían conocimiento de los hechos e iniciarían las investigaciones relacionadas con el percance, aunque presuntamente la empresa aseguradora de la unidad se haría cargo de los daños materiales.

El mismo alcalde a través de sus redes sociales posteó lo relacionado con el accidente que sufrió: “Gracias a Jehová por darnos la oportunidad de estar sanos y salvos, siempre tu santa voluntad”.