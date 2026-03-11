Altar provoca incendio en una vivienda

Un altar provocó un incendio al interior de una vivienda en el barrio San Francisco, esto en la ciudad capital.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 12:20 horas, por lo que elementos policiales municipales y estatales se movilizaron a la 3.ª Poniente y 17a. Norte del popular barrio.

Ahí, se informó que un altar situado en la sala de un domicilio originó un conato de incendio que en cuestión de segundos tomó mayores dimensiones.

Bomberos al rescate

Vecinos y propietarios del hogar, al percatarse de la ignición, comenzaron a sofocar el siniestro.

Por su parte, corporaciones policiales municipales y estatales se constituyeron en el lugar y pidieron apoyo de alguna unidad de ataque rápido.

En minutos se presentaron elementos de Protección Civil (PC) Municipal, los cuales terminaron de sofocar el siniestro.

En este sentido, los oficiales mencionaron que no había personas lesionadas ni tampoco intoxicadas, por lo que únicamente se saldó con daños materiales.

Al cabo de una hora, la situación fue controlada al final y les dieron indicaciones a los propietarios del domicilio para evitar que se repitan estas situaciones de peligro.