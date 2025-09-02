Amenaza de bomba en la Unach moviliza al Ejército

Una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad y de emergencia se registró el lunes en Tapachula, luego de una denuncia anónima en donde se decía que en el interior de la Facultad de Medicina de la Unach había sido instalada una bomba que en cualquier momento iba a explotar, aunque todo fue una falsa alarma o una broma de mal gusto.

Poco después del mediodía, en el número de emergencia 911 se recibió la llamada en donde se alertaba del artefacto explosivo, por lo que especialistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina-Armada (Semar) de México, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y policías municipales, se movilizaron a las instalaciones ubicadas a un costado del hospital regional, en la carretera a Puerto Madero.

Los edificios, aulas, estacionamiento y terreno fueron revisados, utilizando binomios caninos y equipo de tecnología —drones—, sin que haya localizado ningún objeto que pusiera en riesgo la seguridad o la vida de las personas.

Estudiantes, el personal docente y administrativo de la institución fueron desalojados en lo que se llevaban a cabo las acciones de verificación, concluyendo sin novedad.

De acuerdo con los reportes, un alumno escuchó que un sujeto ingresó a bordo de un vehículo polarizado y por altavoz transmitía que la bomba estaba activada y explotaría a las 14:00 horas.

Protocolos

Al respecto, la Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) respondieron a la emergencia recibida a través del 911, implementándose los protocolos de seguridad correspondientes.

Aclaró que tras la revisión “no se encontraron artefactos extraños o explosivos en las instalaciones”, aunque se determinó mantener presencia y proximidad social en la zona para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria.

En tanto, se consideró que se trató de una “broma de mal gusto”, por lo que las autoridades comenzaron con las pesquisas y pidieron que se eviten llamadas falsas ya que estas son consideradas un delito.

La Fiscalía General del Estado precisó que se llevan a cabo las investigaciones para dar con el paradero del autor de esta llamada de broma y deslindar responsabilidades.

A su vez, la Unach informó que la población estudiantil, el personal docente y administrativo estaban bien, y reconoció a las autoridades que desplegaron los operativos, así como la aplicación de los protocolos de seguridad en las instalaciones de la Facultad de Medicina Humana en Tapachula.