Amenaza de explosivo provoca miedo en hospital

Una intensa movilización policial y de más de 300 personas, entre personal médico, enfermería, administrativo, limpieza, así como familiares y pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fueron desalojados del Hospital General de Zona No. 2, conocido como “5 de Mayo”, luego de que se recibiera una denuncia sobre la presunta presencia de un artefacto explosivo al interior del inmueble.

El reporte fue emitido alrededor de las 12:00 horas a través del número de emergencias 9-1-1, lo que activó un operativo que involucró a corporaciones de seguridad y unidades de rescate.

Desalojan hospital

Tras la alerta, equipos de Protección Civil (PC), policías municipales y estatales procedieron al desalojo del nosocomio y al acordonamiento del área, para evitar riesgos mientras se realizaban las verificaciones correspondientes.

Minutos después del desalojo, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) arribó al sitio para efectuar la inspección del edificio y determinar si existía o no algún elemento explosivo en las instalaciones.

Luber Eduardo Aguilar Rodríguez, director de Administración de Emergencias y Capacitación de Protección Civil (PC) Municipal, confirmó que su equipo se hizo cargo de la evacuación inicial.

Por otro lado, luego de una inspección visual realizada por elementos de Defensa, se apoyaron de unidades caninas.

Los “lomitos” comenzaron a realizar una búsqueda en cada rincón para ver si alguna situación pasaban por alto.

Fue cerca de las 17:45 horas cuando las fuerzas castrenses y policiales descartaron tal artefacto explosivo y, tras la noticia, se pudo accesar a todo el personal médico, de enfermería y a los pacientes del área de urgencias.