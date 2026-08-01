Anciana es atropellada por una motocicleta

Una persona del sexo femenino, de la tercera edad, resultó lesionada luego de ser atropellada por un motociclista al momento en que trataba de cruzar una vialidad en la zona norte de la ciudad de Palenque.

Posibles fracturas

El accidente ocurrió sobre la avenida 12 de Octubre, en la intersección con la calle Independencia. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta circulaba sobre la avenida cuando, al llegar al cruce, una mujer identificada como María “N” (67 años) intentó atravesar la vía.

Pese a que el motorista quiso evitar el impacto e hizo una maniobra abrupta, no logró esquivarla y terminó embistiéndola, provocando que la adulta mayor cayera de forma violenta contra el pavimento.

Como consecuencia del accidente, la fémina sufrió golpes contusos, heridas abrasivas y posibles fracturas en una de las extremidades, por lo que testigos al ver el mal estado en el que se encontraba solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia al 9-1-1.

Fue hospitalizada

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Tránsito y Vialidad, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a la malherida mujer, la estabilizaron y posteriormente la trasladaron de urgencia al hospital general para una valoración médica especializada inmediata.

Por último, las autoridades llevaron a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades conforme a la ley.