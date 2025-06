Anciano vive de milagro tras caerle un rayo en su casa

Un adulto mayor de 85 años de edad, originario de Altamirano, sobrevivió de milagro tras recibir la descarga de un rayo.

El abuelito, quien pidió omitir su nombre, relató en su lengua materna (tojolabal) que vivió para contar la caída de un rayo dentro de su domicilio, ubicado en el ejido Morelia del municipio en mención.

Con alegría dijo que fenómenos naturales casi no dejan sobrevivientes, ya que dañan a personas, animales, casas o árboles. No obstante, en su caso, únicamente le destruyó la hebilla metálica de su cinturón. “Eso me salvó”, exclamó.

“Me salvé de milagro. Cayó el rayo, con un ruido muy fuerte dentro de mi casa; estoy aquí vivo, platicando con mi familia. No sé qué pasó, pero el rayo no me mató”, indicó.

“Aquí estoy, no entiendo nada, solo que la hebilla de mi cinturón quedó en pedazos. Fue un ruido fuerte, todos pensaron que yo ya estaba muerto. Pero no, acá estoy, es un milagro de Dios”, afirmó.

Dijo sentirse bien de salud, pese al susto, y reiteró su llamado a la prevención.

Finalmente, el abuelito hizo un llamado a la población a no permanecer debajo de los árboles, evitar el uso de celulares y televisores durante las tormentas. Y subrayó: “El rayo no perdona, mata a cualquiera. Yo estoy vivo y no sé por qué. Le doy gracias al Todopoderoso porque sigo con vida”.