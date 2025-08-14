Ángel lucha contra la leucemia; urgen donadores

Luis Ángel Zea Juárez, de tres años de edad, fue diagnosticado desde hace año y medio con leucemia linfoblástica aguda y hoy pide el apoyo de la ciudadanía para poder continuar con su tratamiento.

Arianna Juárez, madre del menor, solicitó la donación de plaquetas y sangre “O positivo” debido a que el menor requiere diversas transfusiones para continuar con sus quimioterapias.

“Angelito necesita transfusiones tanto de sangre como plaqueta, ya que las quimioterapias acaban tanto con células buenas como con las malas. Entonces, constantemente se le bajan las plaquetas y hay que estarlos trasplantando para que se estabilicen”, mencionó.

Este cáncer en la sangre aparece generalmente en la niñez y se caracteriza por ser altamente agresivo por lo que su tratamiento debe ser rápido y fuerte.

Atención especializada

Actualmente el menor se encuentra en el Hospital de Especialidades Pediátricas, en el área de quimioterapias ambulatorias, recibiendo la atención médica especializada.

La madre detalló que el hospital les ha brindado apoyo, por lo cual agradeció la atención del personal médico y de enfermería que a diario atiende a las infancias que lo necesitan.

Al mismo tiempo lanzó el mensaje para que las personas donen sangre, pues como el pequeño Ángel hay más niños que lo requieren pero muchas veces es insuficiente.

La difícil situación que vive la familia Zea Juárez no es impedimento para que continúen su lucha, seguirán buscando el apoyo de más personas para garantizar el tratamiento de Luis Ángel.

“Ojalá nos puedan apoyar con donaciones de plaquetas, las necesitamos urgentemente”, pidió Ariana Juárez, agradeciendo a quienes se sumen a la causa.

CONTACTO

Si usted desea apoyar al pequeño Ángel, podrá hacerlo mediante los siguientes números:

961 154 59 99

961 368 04 09

961 169 04 21