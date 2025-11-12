Apachurra a sedán al estamparse por alcance

Con daños materiales y un conductor con crisis nerviosa se saldó un choque por alcance que se registró en la mañana de ayer en Comitán, cuando un automovilista no guardó la distancia y terminó estampándose contra un camión distribuidor de agua en garrafón.

Fue sobre el par vial de la 7.ª avenida Poniente, entre 13.ª y 14.ª calle Sur, en el barrio de Cumpatá, en donde ocurrió el percance cerca de las 11:00 horas.

Los dos vehículos circulaba en la misma dirección hacia el sur, cuando el conductor de un sedán Dodge Attitude, al no guardar la distancia correspondiente, acabó estrellándose por detrás de un camión repartidor de agua.

Daños severos

Los daños más visibles fueron en el automóvil, el cual presentaba afectaciones considerables en la parte frontal y el cofre; en tanto, el conductor resultó con crisis nerviosa, por lo que fue valorado por paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio para atender el percance y tomar conocimiento.

Posteriormente, mediaron entre los involucrados para que a través del diálogo pudieran llegar a un acuerdo económico, acordando el pago de daños y deslindando responsabilidades.