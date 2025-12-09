Aparatosa caída le arrebata la vida

Con un deceso fue como saldó un accidente vial en calles del municipio de Cintalapa.

Según las versiones extraoficiales, una piedra le habría quitado la estabilidad al conductor de una motocicleta provocando la dura caída que le causó la muerte.

Fallecido

Trascendió que los vecinos del barrio Urbana Norte se habrían percatado de un percance que involucraba a una persona del sexo masculino y a una motocicleta Cross de color negro, sin placas de circulación, solicitando de inmediato el apoyo al número de emergencias 911.

Los elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil se constituyeron a la avenida Mariano Escobedo en donde paramédicos valoraron al sujeto, determinando más tarde que ya no contaba con signos vitales, por lo que le colocaron una manta encima.

Arenilla

Extraoficialmente se dijo que la arenilla sobre la vialidad hizo que el motorista perdiera el control del manubrio y se estrellara de cabeza contra el pavimento, causándole una fractura craneoencefálica que le puso fin a sus días.

Finalmente, autoridades dieron a conocer que el hombre de 28 años de edad, respondía al nombre de José María “N” y al parecer regresaba de visitar a sus padres, dirigiéndose hacia la colonia Cárdenas donde actualmente residía.