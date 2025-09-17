Aparatosa colisión cobra una vida en libramiento Sur

Una tragedia sacudió la capital chiapaneca cuando una colisión entre una motocicleta y una camioneta particular dejó como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida.

El accidente sucedió sobre el libramiento Sur, a la altura del crucero con la calle Central, lo que provocó la inmediata movilización de autoridades y cuerpos de emergencia.

Semaforazo

Una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta se desplazaba sobre dicha vía cuando, presuntamente, el conductor de una camioneta particular no respetó la luz del semáforo y les hizo un corte de circulación.

El impacto fue tan violento que la motocicleta terminó partida prácticamente en dos, mientras que los ocupantes quedaron tendidos sobre el asfalto en condiciones críticas.

Vecinos y automovilistas que presenciaron la escena alertaron de inmediato al 911.

Deceso

Minutos más tarde, arribaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal junto con una cuadrilla de paramédicos, quienes brindaron la atención prehospitalaria a la pareja.

Posteriormente, fueron trasladados de urgencia al hospital general Doctor Gilberto Gómez Maza, donde los médicos lucharon por salvarles la vida.

Pese a los esfuerzos, se informó que uno de los ocupantes perdió la vida una hora después de su ingreso. Su acompañante, una mujer, continúa hospitalizada bajo pronóstico reservado.

Ambos vehículos involucrados fueron retirados del lugar de los hechos y remitidos al corralón correspondiente para liberar el tránsito.

El hecho dejó un fuerte clima de consternación entre quienes lo presenciaron. Una vez más, la falta de respeto al alto de los semáforos y la imprudencia al volante cobraron una vida.