Aparatosa colisión deja dos lesionados

Dos personas resultaron lesionadas durante un aparatoso accidente de tránsito sucedido sobre el libramiento Sur, frente a tienda Amiga, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, los últimos minutos de la noche del viernes.

El reporte fue proporcionado aproximadamente a las 23:45 horas. Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron al carril que va de poniente a oriente.

Involucrados

Se dio a conocer que dos vehículos particulares habían protagonizado un encontronazo; se trataban de dos sedanes, uno de la marca Nissan Tsuru y otro de la Ford. El primero acabó destrozado de la parte frontal y terminó varado metros más adelante del lugar de la colisión.

Asimismo, del violento impacto la otra unidad salió proyectada sobre la banqueta.

Como saldo del accidente, dos personas resultaron con múltiples lesiones en las extremidades, así que los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia.

Rápidamente se constituyó una cuadrilla de socorristas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que les brindó atención prehospitalaria a los afectados. Tras la valoración, se informó que serían sus familiares quienes se harían cargo de su traslado.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar los vehículos al corralón en turno, para liberar finalmente la vialidad en la zona.