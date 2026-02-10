Aparatosa colisión deja ocho lesionados

Ocho personas resultaron lesionadas debido a un aparatoso accidente de tránsito sucedido sobre la Calzada al Sumidero, a la altura de la colonia Nueva Reforma, en la capital Tuxtla Gutiérrez, al mediodía del lunes.

Transcurrían aproximadamente las 12:45 horas cuando agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la dirección mencionada, sobre el sentido de sur a norte.

Al llegar les dieron a conocer que una camioneta particular Suburban se desplazaba al parecer a exceso de velocidad lo cual, aunado a una mala maniobra, originó que la unidad se estrellara contra un colectivo de la ruta 9002, dejando a ocho personas con lesiones.

Ayuda médica

Por ello, los policías viales al tomar conocimiento solicitaron el apoyo de una ambulancia. En minutos se movilizó una cuadrilla de paramédicos, quienes les brindaron los primeros auxilios.

Tras la valoración, de todos los heridos únicamente cuatro fueron llevados a un hospital para recibir asistencia médica especializada y los otros cuatro permanecieron en el sitio.

Finalmente, los vehículos tuvieron que ser transportados al corralón en turno mientras se deslindan responsabilidades, además de liberar la vialidad en la transitada zona.