Aparatosa colisión deja un herido y severos daños

Durante las últimas horas de la noche del viernes se dio un encontronazo sobre la carretera federal Villahermosa-Escárcega, a la altura del ejido San Joaquín en el municipio de Catazajá, lo que dejó como saldo preliminar al menos una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el percance ocurrió cuando el conductor de un automóvil Nissan Tsuru —que se encontraba estacionado frente a un establecimiento de la zona— intentó reincorporarse a la vía realizando una maniobra en “u”.

Al hacerlo fue impactado de manera frontal y lateral por un vehículo Mercedes-Benz perteneciente a una empresa de paquetería, que circulaba con preferencia sobre la carretera federal.

El fuerte choque provocó severos daños en ambas unidades, principalmente en el costado y la parte frontal del sedán, el cual quedó atravesado parcialmente sobre la cinta asfáltica.

El conductor del Mercedes-Benz detuvo su marcha metros adelante y permaneció en el sitio tras el siniestro; en tanto, automovilistas que transitaban por el sitio redujeron la velocidad para evitar un percance mayor.

Minutos después, familiares del conductor del Nissan Tsuru arribaron al lugar y ante la gravedad de las lesiones que presentaba, lo auxiliaron para trasladarlo por sus propios medios a un hospital. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Posteriormente, elementos de la Policía de Tránsito y personal de Protección Civil acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.