Aparatosa colisión múltiple en Plan de Ayala

El sonido de los fierros al chocar, aunado al frenar intempestivo, se escuchó en una aparatosa colisión vehicular múltiple en la colonia Plan de Ayala ampliación Norte de la ciudad capital, donde dos personas resultaron lesionadas.

El hecho fue reportado alrededor de las 10:20 horas, donde elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se movilizaron sobre el carril de norte a sur, sobre el bulevar Juan Crispín, a la altura de la privada San Mauricio.

Causa de percance

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal informaron que tres unidades protagonizaron la aparatosa colisión, luego de que el conductor de una camioneta particular marca Toyota sufriera un desvanecimiento mientras manejaba.

Como saldo del percance dos personas resultaron con diversas lesiones en sus extremidades.

Al corralón

En consecuencia, una cuadrilla de socorristas se encargó de la valoración y posteriormente su traslado a un nosocomio para recibir asistencia médica especializada.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades y remitirlas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona de Tuxtla Gutiérrez.