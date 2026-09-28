Aparatosa colisión salda con menor grave

Con una lesión grave en una pierna resultó una menor de 12 años luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la colonia Patria Nueva, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El percance se registró alrededor de las 21:10 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la calle Abeto Sur entre las avenidas Roble Oriente y Ahuehuete de la referida colonia.

Implicados

De acuerdo con datos recabados, el chofer de un transporte público en modalidad de taxi con número económico 2179, se desplazaba sobre esa vialidad.

Sin embargo, el transportista terminó estrellándose de frente contra un vehículo particular marca Volkswagen tipo “Escarabajo”.

Como saldo de la colisión, una menor que iba a bordo de la unidad particular resultó con una lesión expuesta en la pierna.

Traslado urgente

En consecuencia, al lugar se movilizó una cuadrilla de socorristas de Protección Civil Municipal, que le brindó la atención prehospitalaria y posteriormente el traslado de urgencia a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas que fueron remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.