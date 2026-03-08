Aparatosa volcadura en mirador Los Amorosos

Una aparatosa volcadura se registró durante la noche del viernes sobre el libramiento Norte, a la altura del mirador Los Amorosos en Tuxtla Gutiérrez.

Eran cerca de las 23:20 horas cuando elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se desplazaron sobre el sentido de poniente a oriente de la vía rápida.

Ahí, se informó que un automovilista, el cual, iba presuntamente a exceso de velocidad, perdió el control del volante y se salió de la carpeta de rodamiento.

Sin heridos

La unidad motriz particular se estrelló contra el paredón que divide ambos sentidos. Para fortuna del ocupante, no resultó con lesiones en sus extremidades.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad y remitirla al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.