Aparatosa volcadura salda con decena de heridos

Una intensa movilización de elementos de seguridad y de socorro se registró sobre la carretera Ocosingo-Toniná, a la altura de la localidad Queshil, donde ocurrió una aparatosa volcadura.

De acuerdo a información recabada por este medio informativo, se trataba de una camioneta Nissan tipo Estaquitas del servicio ejidal de pasajes, cuyo conductor presuntamente perdió el control en una curva.

Allí, la unidad que transportaba a varios usuarios, abandonó la cinta asfáltica y terminó volcando de manera aparatosa, dejando como saldo preliminar una decena de heridos y daños materiales cuantiosos.

Atención prioritaria

Menores de edad que viajaban a bordo recibieron los primeros auxilios, como una acción prioritaria para los paramédicos y posteriormente fueron atendidos los adultos que presentaron golpes contusos, lesiones abrasivas y posibles fracturas.

Elementos policiacos apoyaron con la seguridad vial y el abanderamiento, en tanto los cuerpos de auxilio laboraban para sacar a los heridos y trasladarlos al hospital básico comunitario en la cabecera municipal de Ocosingo.